Gilberto Gil sobre Bolsonaro: 'eu já sabia que ele era louco'

247 - Em turnê pela Europa desde setembro, o cantor Gilberto Gil afirmou que já esperava um governo de resultados ruins ao ser questionado pelo portal francês "Francesinfo Culture" se sentia raiva de Jair Bolsonaro e pela maneira como ele gerenciou a crise sanitária.

"Raiva pessoal, eu não sentia. Por que eu não esperava mais nada deles. Eu já sabia que eles eram loucos. Não sentem um interesse profundo pela nação, pela sociedade? É difícil, me faltam as palavras", disse o artista. Os relatos foram publicados pela coluna Celebs, no portal Uol.

Ao ser perguntado sobre como vivenciou a pandemia, ele respondeu: "eu estava acompanhando de perto a evolução da situação, do lado da ciência, da medicina, da pesquisa".

O cantor disse esperar que Bolsonaro não seja reeleito. "Espero que ele perca. Ele perdeu muito do seu apoio eleitoral, daqueles que o apoiavam. Eles perderam a esperança que depositaram nele e espero que isso se reflita na votação. Não tenho certeza, mas a possibilidade de uma mudança é muito grande".

