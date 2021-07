Giovani, da dupla com Gian, sofre acidente de carro em São Paulo

Do Metrópoles - O cantor sertanejo Giovani, da dupla com Gian, sofreu acidente de carro na manhã deste sábado (31/7), na Rodovia Presidente Dutra, no interior de São Paulo. Ele dirigia o veículo, na companhia da esposa, quando perdeu o controle da direção e capotou no Km 198, no perímetro da cidade de Arujá (SP).

Em nota, a assessoria informou que uma carreta em alta velocidade teria fechado o veículo dirigido pelo cantor, uma Jeep Cherokee branca. Segundo informações de testemunhas, ele perdeu o controle, colidiu contra a mureta da rodovia, o carro tombou e se arrastou por cerca de 80 metros.

A assessoria da dupla informou que Giovani e a esposa Ana Carolina passam bem e já estão em casa, em São Paulo. Eles estavam a caminho do aeroporto de Guarulhos.

