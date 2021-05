Girão usa caso de Stênio Garcia para defender ineficácia da vacina e é ridicularizado nas redes

Senador governista tentou utilizar o caso do ator Stênio Garcia, infectado pelo coronavírus após vacinado com a segunda dose da CoronaVac, para descredibilizar o imunizante edit

247 - O senador Eduardo Girão (Podemos-CE), membro da base governista na CPI da Covid, usou como exemplo durante sessão da comissão desta quinta-feira (27) o ator Stênio Garcia para sugerir uma suposta ineficácia da CoronaVac contra a Covid-19.

Garcia foi contaminado pelo coronavírus poucos dias após ser vacinado com a segunda dose do imunizante. Portanto, o artista contraiu a doença antes do tempo necessário para que o corpo produzisse uma resposta imunológica contra o vírus da Covid-19. Em 9 de abril, a esposa do ator, Marilene Saade, comunicou pelo Instagram que o marido não havia desenvolvido a forma grave da doença, tendo percebido apenas espirros como sintoma da contaminação.

Girão se utilizou ainda de argumento parecido para descredibilizar a CoronaVac, citando a morte do sambista Nelson Sargento, aos 96 anos, ocorrida nesta quinta-feira (27). O senador questionou o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, sobre o caso do sambista, vacinado com as duas doses da CoronaVac.

Dimas então explicou em seu depoimento que “os idosos respondem menos à indução de anticorpos do que os jovens” e que “a vacina é uma proteção relativa” nos casos de pessoas mais idosas.

A eficácia da CoronaVac contra a Covid-19 já foi reconhecida por estudos científicos e até mesmo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pelas redes sociais, internautas se manifestaram contra as declarações do senador governista:

1° Piroca da Fiocruz

2° fetos abortados

3° uso de Nelson Santana e de Stênio Garcia pra invalidar a vacina.



1° loucura, 2° Fake, 3° tirados de contexto.

O bolsonarismo é um esgoto se passando por água potável. — luan luss (@LuanLuss) May 27, 2021

Meus sogros, assim como Stenio Garcia, contraíram Covid após a segunda dose da vacina, mais precisamente, uns 10 dias após a segunda dose.

Quase não tiveram sintomas. Pulmões limpos e nenhum risco de morte.#Vacinasalvavidas May 27, 2021

A vacina funcionou só do fato do Stenio Garcia de 89 anos não ter falecido de covid, nem sintomas graves ele teve. A VACINA FUNCIONOU. Fim do questionamento desse senador desnorteado. #CPIdaPandemia #CPIdaCovid https://t.co/6uuFuBRnE5 — Perséfone (@madampersefone) May 27, 2021

Stenio Garcia apenas teve sintomas leves depois de ser vacinado.



Ou seja a vacina funciona gado desgraçado. — MarcosMamute (Perfil Novo)☘️☘️ (@MamuteMarcos) May 27, 2021

o stenio garcia é um idoso que tomou a vacina e pegou covid-19, então concluímos que:

- Ele não continuou tendo os cuidados necessários

- A vacina é muito eficiente pq ele não precisou ser internado.

beijos. — Sabrinazepam 🇵🇸 (@sabrinaqader) May 27, 2021

O Omar Aziz não vai parar essa palhaçada não? Ele quer o que? Suspender a vacinação com a Coronavac porque o Stenio Garcia pegou COVID? Que inferno — Kika #FicaEmCasa 🏠 (@SuperKikachu) May 27, 2021

