Gleisi lamenta morte de Mamberti: “perdemos nós do PT, perdem a arte brasileira e a democracia”

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, lamentou em suas redes sociais a morte de Sérgio Mamberti, que foi um dos fundadores da sigla. O artista estava internado em um hospital da rede Prevent Sênior, na capital paulista. Mamberti foi um dos maiores atores da dramaturgia nacional.

“Recebemos a triste notícia da morte do querido companheiro e ator Sérgio Mamberti. Perdemos nós do PT, perdem arte brasileira e a democracia. Talentoso e versátil, encantava a todos. Nossa solidariedade aos filhos e amigos. Sérgio, presente!”, disse Gleisi.

Mamberti estava intubado, com uma infecção nos pulmões. Ele morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Em julho deste ano, Mamberti havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a passar por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após cerca de 15 dias, se recuperou e teve alta.

Além de ator e protagonista político-social, Sérgio Mamberti foi um grande articulador cultural, abrigou em sua casa em São Paulo artistas vindos do Brasil e de fora que precisavam de abrigo. Entre seus hóspedes, estão os Novos Baianos, Asdrúbal Trouxe o Trombone e The Living Theatre, lembra reportagem do G1 .

O ator colecionou inúmeros papéis de destaque. Foi nas séries que viveu seu personagem mais querido, o saudoso Dr. Victor do Castelo Rá-tim-bum.

