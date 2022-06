Globo é acusada de censurar beijo gay em novela

Apoie o 247

247 - A TV Globo foi acusada por internautas de censurar um beijo gay na novela "Além da Ilusão". Na sequência exibida na terça-feira (14), o personagem de Nikolas Antunes, Plínio, finalmente se declarou para o personagem de Michel Blois, Leopoldo.

Quando eles iam se beijar, Arminda, personagem de Caroline Dallarosa, interrompeu o clima e fez piada, dizendo que o horário não permitiria o beijo.

Segundo o portal Na Telinha, não houve censura "simplesmente porque não houve beijo escrito na cena". Embora a novela, segundo o site, "trate de temas considerados progressistas, a visão da produção sempre deixou claro o conservadorismo do Brasil dos anos 40 para fazer um paralelo com o momento em que o país vive atualmente. A sinopse de Alessandra Poggi, autora da trama, já previa isso quando ela entregou o documento para a Globo e que foi aprovada com louvor, ainda pela direção antiga de dramaturgia, sob o comando de Silvio de Abreu".

O portal ainda apurou com profissionais da produção que garantiram que o beijo não constava no roteiro da cena.

