Glória Menezes tem alta após ser internada com sintomas da Covid-19

A artista havia deixado de respirar com ajuda do oxigênio nasal e continuou o tratamento no quarto de uma unidade do Hospital Israelita Albert Einstein (SP) edit

247 - A atriz Glória Menezes, 86 anos, teve alta nesta segunda-feira (16), após ter sido internada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 6 de agosto, com sintomas leves da Covid-19.

A artista deixou de respirar com ajuda do oxigênio nasal no último dia 14 e continuou o tratamento no quarto da unidade.

Tarcísio Meira, marido de Glória, também foi diagnosticado com a doença. Ele morreu na última quinta-feira (12).

PUBLICIDADE

Filho de Tarcísio e Glória, Tarcísio Filho, de 56 anos, disse que contar à mãe sobre o falecimento do pai foi uma das "missões mais dolorosas" de sua vida. Ele também falou sobre o último desejo do pai, que pediu diretamente ao filho.

"'Meu filho, quando eu morrer, eu quero que você pegue as minhas cinzas e jogue na fazenda'", relatou ao programa Fantástico, da Globo (veja mais aqui).

PUBLICIDADE

O ator estava em uma fazenda no interior de São Paulo para se prevenir da propagação do coronavírus.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE