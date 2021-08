Governo Bolsonaro é desastroso, diz a atriz Samantha Schmütz

Uma das principais atrizes e comediantes do País, ela condenou o descaso com a pandemia e com a cultura edit

247 – A atriz Samantha Schmütz, uma das principais atrizes e comediantes do País, que foi parceira do ator Paulo Gustavo, morto por covid-19, tornou pública sua revolta com o governo de Jair Bolsonaro, em entrevista à jornalista Sonia Racy, publicada no jornal Estado de S. Paulo. "Ninguém no governo está preocupado em ajudar, solucionar, em resolver o problema. O meu questionamento, para quem segue apoiando o governo, é esse. Eu não quero que ninguém levante bandeira para nenhum candidato, para esse ou aquele. Mas como as pessoas assistem a isso e não são contra, não lutam por uma gestão melhor? Ainda mais porque o Brasil é um País que é referência em vacinação, nós temos o SUS. Aí a gente vê isso de nem responder e-mail, sabe?", questionou.

"Acho que o que está acontecendo é uma perseguição com os artistas mesmo. Porque sabe-se o poder dos artistas, né? A gente comunica, a gente fala, a gente está aqui para questionar, para apontar certos comportamentos que precisam ser questionados. Dá até uma tristeza no coração. Essa gestão é realmente contra a cultura. Antes das eleições de 2018 eu já estava em passeata para protestar. Eu, Paula Lavigne, Sophie Charlotte, Maria Clara Spinelli, Marina Morena. Até o Ricardo Tisci (estilista italiano da grife Burberry) foi com a gente", prosseguiu. "Eu sempre soube que esse governo teria resistência com as minorias como negros, indígenas, LGBTQIA+, que seria desastroso. Até se eu não me preocupasse com isso e fosse egoísta, não teria eleito esse governo, porque também sabia que seria péssimo na cultura."

