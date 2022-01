Grammy 2022 é remarcado para 3 de abril após adiamento por causa da pandemia

Inicialmente marcada para 31 de janeiro, premiação foi adiada por conta do aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos edit

Metrópoles - O Grammy Awards já tem nova data para ocorrer. Inicialmente marcado para 31 de janeiro, o evento foi cancelado por conta do aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e agora será realizado no dia 3 de abril, em Las Vegas.

A informação foi divulgada pela Recording Academy, responsável pela premiação, nas redes sociais. “O 64º #GRAMMYs foi remarcado e agora será transmitido ao vivo do MGM Grand Garden Arena em Las Vegas no domingo, 3 de abril, com transmissão da CBS”, escreveu.

