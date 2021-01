Gregorio Duvivier: festival de incompetência do governo Bolsonaro pode ser apenas uma criança com sono

"Tudo isso que a gente vê, esse festival de incompetência, esse despreparo misturado com arrogância, tudo isso pode ser apenas uma criança com sono", ironiza o humorista Gregorio Duvivier edit

247 - O médico de Jair Bolsonaro vê o seu paciente com "um sono tão ruim que não sabe 'como consegue raciocionar'", ironiza o humorista Gregorio Duvivier em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo.

"Ou seja: tudo isso que a gente vê, esse festival de incompetência, esse despreparo misturado com arrogância, tudo isso pode ser apenas uma criança com sono. Quem é pai sabe do que elas são capazes quando não dormem direito", diz.

"Olhando para as próximas eleições, já não quero um presidente bom. Bastaria um presidente adulto. Mas onde encontrá-los? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Ah, essa parte eu vi num filme", acrescenta.

