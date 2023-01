Grupo de Mídia da China quarto ensaio da Gala do Festival da Primavera

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) realizou na segunda-feira (16) o quarto ensaio da Gala do Festival da Primavera.

O evento artístico reunirá uma variedade de programas, incluindo a ópera da província de Fujian e o coro de crianças que estreou na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

A Gala do Festival da Primavera será transmitida ao vivo na véspera do Ano Novo Chinês, às 20 horas do dia 21 de janeiro, em diversos canais televisivos e plataformas digitais do CMG, incluindo os canais em inglês, francês, espanhol, russo e árabe e plataformas digitais em 68 idiomas.

