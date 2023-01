Helena Ignez, Ney Matogrosso, o cinema e o Brasil na 26ª Mostra de Tiradentes

Helena Ignez e Ney Matogrosso falaram sobre as expectativas da retomada do Ministério da Cultura e a importância das políticas de incentivo, edit

Por Andrea Trus, 247- A 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que retoma ao formato presencial após a pandemia, traz sinais de esperança e renovação do que pode vir a ser o futuro do audiovisual, com a retomada do Ministério da Cultura e das políticas de incentivo à cultura e ao audiovisual. Com 134 filmes (curtas-metragens, médias e longas) divididos em apresentações com formato presencial e online (por meio do site Mostra Tiradentes), a Mostra abre a agenda do audiovisual no Brasil.

Um dos filmes representados na Mostra, da cineasta, roteirista e atriz baiana, Helena Ignez, “A Alegria é a Prova dos Nove”, retoma a parceria com o cantor, compositor, diretor, dançarino e ator, Ney Matogrosso, com quem trabalhou em Luz Nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha entre outras produções. Em A Alegria é a Prova dos Nove, vivem como Jada Ícone, octogenária roqueira, sexóloga e artista e Lírio Terron, defensor de Direitos Humanos, uma história de lembranças desses antigos amigos e amantes, mas, trata também da história do presente, do ativismo, dos direitos das mulheres à liberdade, ao orgasmo e uma celebração à vida.

Helena Ignez e Ney Matogrosso falaram sobre as expectativas da retomada do Ministério da Cultura pelo Governo Lula III, o papel da Janja para o setor cultural, a importância das políticas de incentivo ao audiovisual e à cultura, direitos humanos e à celebração do presente.

Ney Matogrosso disse que a retomada do Ministério da Cultura “é o retorno da Democracia, o retorno da liberdade que levará à novas mudanças, com relação aos direitos humanos, questionado, sobre a situação dos Povos Ianomamis, disse que “esse extermínio foi conclamando pelo Bolsonaro, que entregou aos garimpeiros os territórios indígenas, e que sempre teve essa intenção, “para Bolsonaro, os povos indígenas não tem significado algum” e ressaltou que “é um absurdo, uma pessoa que deveria comandar o país pensar dessa maneira”. Com relação à retomada do incentivo ao setor áudio visual, Ney Matogrosso, acredita que haverá uma nova expansão do setor e viabilidades para a economia.

Com relação à retomada do Ministério da Cultura, Helena Ignez, afirmou “que a chegada de Lula e Janja, gera uma transformação na área cultural, uma mudança de denominador, vão fazer um bom Brasil, como disse o presidente”. No que diz respeito à escolha de Margareth Menezes para o Minc, Helena considera “significativa sob diversas formas simbólicas, mas, significa também, a volta do cinema, a volta dos editais com as proteções necessárias contra essa exploração dos streamings, é uma renovação maravilhosa que já está acontecendo, no dia da estreia do filme na Mostra, foi uma grande emoção, estava vestida com uma camiseta com a bandeira do Brasil, é uma mudança completa de paradigma, porque, hoje simboliza felicidade. É uma alegria, Alegria à Prova dos Nove que é uma celebração crítica e amorosa ao tempo presente”, conclui a diretora.

A 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, começou no dia 20 de janeiro e vai até o dia 28 de Janeiro na cidade histórica de Tiradentes, Minas Gerais.

