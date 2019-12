Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, morre aos 95 anos, dois meses após morte do filho

Hilda Rebello estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, em decorrência de um quadro de infecção respiratória. De acordo com familiares, desde a morte de Jorge Fernando, em outubro, ela dizia ser difícil “se manter forte" edit

247 - Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, faleceu neste domingo (29), aos 95 anos. Ela estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, em decorrência de um quadro de infecção respiratória. De acordo com familiares, desde a morte de Jorge Fernando, em outubro, ela dizia ser difícil “se manter forte”.

Hilda, ex-professora de corte e costura, iniciou sua carreira artística de forma tardia, por insistência do filho. Ela ingressou no Teatro Tablado aos 62 anos e sua estreia nos palcos aconteceu seis anos depois, na peça "Uma história de boto vermelho". Na época ela entrou para o Livro dos Recordes como a pessoa mais velha a estrear no teatro.