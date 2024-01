Humorista faz piada com Taylor Swift no Globo de Ouro e enfurece cantora (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O comediante Jo Koy protagonizou um climão durante piada protagonizada no começo da cerimônia do Globo de Ouro 2024, neste domingo (7), em Los Angeles. O humorista fez uma piada, afirmando que Taylor Swift seria menos exibida no evento do que é em jogos da Liga de Futebol Americano (NFL).

A cantora, no entanto, não gostou nem um pouco da brincadeira e fez uma cara visivelmente irritada quando foi flagrada pela câmera.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: