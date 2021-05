Ícone da música brasileira, Rita Lee é diagnosticada com tumor no pulmão

247 - A cantora Rita Lee foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo, após passar por exames de rotina, segundo informações da assessoria de imprensa nesta quinta-feira, 20.

A artista é ícone da música brasileira e famosa pela formação da banda Mutantes e pela carreira solo, além de ter integrado o movimento Tropicália.

"Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo", diz o comunicado publicado no Instagram.

"Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr. Óren Smaletz, Prof. Dr. José Ribas M. de Campos, Dra. Carmem Silvia Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e a Luz Divina".





