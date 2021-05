Ilustrador Willian Santiago morre vítima da Covid-19

247 - O ilustrador Willian Santiago, de 30 anos, morreu vítima da Covid-19 na noite de terça-feira (4), em Londrina, no norte do Paraná. De acordo com familiares, ele ficou cerca de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital privado da cidade.

Entre as principais obras dele estão o livro ganhador do Prêmio Jabuti de 2017, Kidbook, e a capa do romance A Visão das Plantas, da angolana Djaimilia Pereira de Almeida.

O sepultamento está previsto para as 13h no Cemitério Jardim da Saudade.

