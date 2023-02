Imagens mostram momento em que cantor Péricles é abordado por bandidos, que levam seu carro (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor Péricles, 53, foi assaltado na noite desta quinta-feira (16), em Santo André, na Grande São Paulo, e teve seu carro e pertences levados.

De acordo com o portal UOL, a assessoria de imprensa do sambista confirmou o roubo e informou que ele e sua família estão bem. "Não vamos divulgar nenhuma nota oficial e nenhum outro detalhe sobre o ocorrido. Só falar que o assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem".

O boletim de ocorrência foi registrado e até o momento não há informações sobre a prisão de algum suspeito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.