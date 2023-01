Inovações tecnológicas terão destaque na Gala do Festival da Primavera do Centro de Mídia da China

A festa será realizada na véspera do Ano Novo Chinês, às 20 horas do dia 21 de janeiro edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Inovações tecnológicas terão destaque na Gala do Festival da Primavera do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), que será realizada na véspera do Ano Novo Chinês, às 20 horas do dia 21 de janeiro. A informação foi relevada hoje (16) em uma coletiva de imprensa do CMG.

A Gala do Festival da Primavera, caraterizadas por novas tecnologias como 4K/8K, AI e XR, tem como objetivo promover uma integração e inovação entre “ideia, arte e tecnologia”, e oferecer aos chineses de todo o mundo um evento artístico impressionante.

Em cerca de quatro horas e meia, o programa exibirá a nova fisionomia da nova era e na nova jornada do país, e para isso contará com uma grande variedade de apresentações de música, dança, ópera e acrobacia, entre outras.

Ainda foram divulgados na coletiva de imprensa os seus seis apresentadores.

A Gala do Festival da Primavera será transmitida ao vivo em diversos canais televisivos e plataformas digitais do CMG, incluindo os canais em inglês, francês, espanhol, russo e árabe e plataformas digitais em 68 idiomas.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.