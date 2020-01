Instituto conservador cogita entrar na Justiça contra samba-enredo da Mangueira

O Instituto Plinio Corrêa de Oliveira iniciou campanha contra o que vê como “blasfêmia”, em referência ao samba-enredo que retrata Jesus Cristo como negro, índio e com corpo de mulher edit

247 - O Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, que organiza abaixo-assinado contra a Mangueira, não descarta entrar com ação judicial por causa do samba-enredo que retratra Jesus Cristo como negro, índio e com corpo de mulher.

“Isso está em estudo. Por enquanto queremos alertar a sociedade para a perseguição aos cristãos”, diz Frederico Viotti, membro da entidade conservadora. O relato foi publicado na coluna de Mônica Bergamo.

O instituto iniciou na sexta (17) campanha contra o que vê como “blasfêmia” da Mangueira, e reuniu mais de 45 mil apoiadores em quatro dias.

“Ataque a homossexuais ou negros seria proibido pela Justiça. Como é contra o catolicismo, vira liberdade de expressão”, diz Viotti.