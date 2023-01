Iphan detalha prejuízos causados pelo terrorismo bolsonarista e divulga imagens impressionantes da destruição de Brasília

Órgão divulgou nesta quinta-feira um extenso relatório sobre os danos totais referentes a destruição promovida pelos terroristas bolsonaristas no dia 8 de janeiro edit

247 - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) divulgou nesta quarta-feira (18) um relatório apontando um prejuízo histórico ao patrimônio brasileiro, consequência da destruição promovida pelos terroristas bolsonaristas no dia 8 de janeiro, na cidade de Brasília.

O relatório detalha os itens que foram destruídos pelos vândalos e está dividido em quatro partes. Na primeira, são descritos os principais danos aos bens imóveis e móveis, com a listagem de ações emergenciais, de médio e de longo prazo que podem ser tomadas com o objetivo de restaurar e devolver os bens a seu estado prévio.

Na segunda, são enumerados os recursos que podem ser utilizados pela administração pública em razão do Conjunto Urbanístico de Brasília ser considerado um Patrimônio Cultural Mundial.

Na terceira, é apresentado um levantamento preliminar de corpos técnicos que podem contribuir com etapas posteriores do processo de análise e restauro. Na quarta e última parte, estão os registros fotográficos das vistorias, com a descrição sintética dos danos encontrados.

Confira abaixo algumas imagens dos danos promovidos e a íntegra do relatório:





