Itamar Vieira, autor de Torto Arado, começa 2022 com biografia de Lula

"Escolhi abrir 2022 com o primeiro volume da biografia do presidente Lula, personagem incontornável da história brasileira contemporânea", escreveu Itamar

Revista Fórum - O escritor Itamar Vieira Junior, autor do premiado romance Torto Arado, publicou em suas redes sociais neste 1º de janeiro de 2022 uma foto com a biografia do ex-presidente Lula, escrita pelo jornalista Fernando Morais.

“Ainda era um adolescente quando li “Olga”, de Fernando Morais, emprestado e indicado pela querida Ana Maria Buarque. Escrita monumental, seria o primeiro livro de muitos outros. Escolhi abrir 2022 com o novo livro de Morais, o primeiro volume da biografia do presidente Lula, personagem incontornável da história brasileira contemporânea”, escreveu Itamar Vieira.

“Como diz nosso Frei Betto: “Há um Luiz no fim do túnel “. Feliz ano novo!”, completou.

Leia a íntegra na Revista Fórum.

