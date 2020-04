Ivan Lins: Bolsonaro tem um problema psíquico forte

De Lisboa, o cantor e compositor conversou sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil e na Europa, onde passa a quarentena, falou sobre sua visão acerca do cenário político brasileiro e gravou músicas exclusivamente para a TV 247. Assista edit

247 - Em entrevista à jornalista Regina Zappa, no programa Estação Sabiá, da TV 247, o cantor e compositor Ivan Lins falou de seu trabalho, revelou histórias saborosas sobre suas composições e disse que vê com preocupação e tristeza a situação do Brasil, sobretudo agora na pandemia, e lamenta esse comportamento “fora dos padrões humanos” do governo brasileiro. Ele também cantou especialmente para a TV 247.

De Lisboa, onde está passando seu isolamento social, o artista recomendou que os brasileiros fiquem em casa e lamentou o prejuízo que sofre a história “republicana” do Brasil. “É lamentável que nossa história republicana possa ter essa página”.

Ivan Lins acredita que Jair Bolsonaro, por meio de suas falas, expressa um problema psicológico grave. “Nosso presidente foi expulso da tropa, existe um motivo, existe um problema psíquico muito forte, e você vê pelas próprias declarações. Se juntar todas as declarações dele, desde antes da eleição, mesmo quando ele frequentava o Congresso, até hoje, se juntar todas essas declarações e mandar para um centro psiquiátrico, os caras vão buscá-lo com camisa de força, não é humano isso, é um comportamento completamente fora dos padrões humanos”.

