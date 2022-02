Jane Campion é a primeira mulher indicada duas vezes a melhor direção no Oscar

Apoie o 247

ICL

247 - A cineasta Jane Campion se tornou, na manhã desta terça-feira, 8, a primeira mulher a receber duas indicações ao Oscar de melhor direção. O Oscar 2022 divulgou a lista de indicados nesta terça. Campion compete o prêmio de melhor direção com "Ataque dos Cães".

"Ataque dos Cães" recebeu 12 indicações, liderando a lista divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, na cerimônia que é a maior premiação da indústria cinematográfica norte-americana.

Na história, apenas duas mulheres levaram o prêmio de melhor direção. Kathryn Bigelow, em 2010, com "Guerra ao Terror", e Chloé Zhao, no ano passado, com "Nomadland".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE