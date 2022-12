Janja anuncia novos nomes para a festa de posse de Lula

Apoie o 247

247 - A futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, anunciou nesta terça-feira (6) os nomes de mais nove artistas que vão se juntar ao time de cantores e cantoras que vão participar do festival que vai celebrar a posse do novo governo no dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília. Estarão presentes Paulo Miklos, Zélia Duncan, Talma de Freitas, Jards Macalé, entre outros.

Os nove artistas se juntam aos já anunciados como Pabllo Vittar, BaianaSystem, Duda Beat, Teresa Cristina e Fernanda Takai.

Os cantores e grupos vão se revezar em dois palcos, batizados com os nomes de Elza Soares e Gal Costa - uma homenagem às cantoras, que morreram em janeiro e em novembro deste ano, respectivamente.

Além de artistas consagrados da música brasileira, dois grandes representantes da música gospel também participarão do evento: os cantores gospel Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves. Os dois se uniram em outubro para compor "Messias", música de protesto contra Jair Bolsonaro (PL), deixando claro o posicionamento favorável a Lula.

Também nesta terça, Janja anunciou que o Partido dos Trabalhadores (PT) abriu uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para pagar despesas da festa da posse presidencial. As informações são do G1.

Os doadores poderão escolher fazer contribuições que poderão ir de R$ 13,00 a R$ 1.064,00. É possível pagar com PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

