Jessé Souza: 'o povo não é bobo. A redenção dos pobres é o problema central do Brasil’

247- Em seu mais novo livro “Brasil dos humilhados — uma denúncia da ideologia elitista”, que será lançado em abril, o sociólogo e escritor Jessé Souza se debruça sobre o pensamento dos pobres brasileiros. O trabalho é fruto de uma pesquisa realizada com moradores da maior favela de São Paulo: Heliópolis.

Para Jessé, a pesquisa em Heliópolis joga por terra a imagem de que “o povo é bobo” e reforça a certeza de que a “redenção dos pobres” é o problema central do Brasil.

“São histórias pouco ouvidas, embora eles sejam a maioria do povo brasileiro e sua redenção seja o problema central do Brasil moderno. Nossas mazelas decorrem do abandono e da perseguição aos mais frágeis, pobres e negros”, pontua o sociólogo.

“O objetivo da pesquisa foi compreender a percepção dos pobres sobre o comportamento da elite e da classe média branca em relação a eles”, explicou Jessé em entrevista ao jornal O Globo.

“Os moradores de Heliópolis têm a percepção de que as raízes da desigualdade econômica no país vêm da herança maldita da escravidão e creem que a dificuldade de mobilidade social se dá especialmente pelo fato de a elite ficar com tudo pra eles”, pontua.

Jessé foi um dos coordenadores da pesquisa inédita feita pelo IIDD-ICL Inteligência de Dados. Também participaram da coordenação os sociólogos Joyce Anselmo, doutora em técnicas de pesquisa empírica na Universidade de Berlim, e Boike Rehbein, professor de Transformações das Sociedades na instituição alemã.

