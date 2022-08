"Jô Soares foi retirado da televisão porque não quis entregar sua dignidade", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou no programa Leo ao quadrado desta semana, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que Jô Soares é símbolo de um tempo em que a mídia valorizava a inteligência. E acrescenta que hoje os humoristas, como Danilo Gentili, espelham a imbecilização do povo brasileiro – e contribuem para este fenômeno. "Jô Soares foi retirado da televisão porque não quis entregar sua dignidade", diz Stoppa, lembrando que ele fez questão de denunciar, mesmo estando na Globo, o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

No programa, Stoppa também criticou a cassação do vereador Renato Freitas, do PT, pela Câmara de Vereadores de Curitiba, capital paranaense. "Precisamos de mais negros em casas legislativas, como resposta à cassação de Renato Freitas", afirma.

Sobre as eleições, Stoppa falou sobre o favoritismo de Lula. "Bolsonaro quer ser Lula, mas é muito melhor ter o original – o povo sabe disso", afirmou. Ele também afirmou que a propaganda eleitoral será importantíssima nessas eleições, mas não tão definidora. "O grande favorecido será Lula, que vinha sendo silenciado pela mídia".

