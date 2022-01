Joe Rogan se manifesta após boicote ao Spotify: "estou interessado em dizer a verdade"

O podcaster tem sido criticado por dar espaço a médicos contrários à vacinação em seus programas. Artistas cobram ação do Spotify e retiram obras da plataforma edit

Apoie o 247

ICL

247 - O podcaster Joe Rogan se manifestou neste domingo (30) sobre a polêmica envolvendo seu nome. Ele tem sido criticado por dar espaço a médicos contrários à vacinação em seus programas.

Artistas como Neil Young e Joni Mitchell retiraram suas músicas do catálogo do Spotify em protestos contra Rogan.

O príncipe Harry e Meghan Markle também divulgaram comunicado no qual expressam "preocupação” com as “consequências muito reais” da disseminação de informações erradas sobre a Covid-19.

PUBLICIDADE

Rogan afirmou que seu objetivo é apenas mostrar "todos os tipos de opiniões" para "que todos possamos descobrir o que está acontecendo".

"Estou interessado em dizer a verdade, estou interessado em descobrir qual é a verdade", insistiu.

PUBLICIDADE

Ele prometeu que irá aprimorar suas pesquisas para produzir outros episódios sobre a Covid. Rogan ainda argumentou que "não está tentando ser controverso" ou "espalhar desinformação".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE