John Boyega, o Finn de Star Wars, diz que atores brancos foram privilegiados na produção

O ator John Boyega criticou ainda a Disney por fazer marketing com seu personagem que foi, segundo ele, 'jogado de lado' em Star Wars

247 - O ator John Boyega, que interpretou o personagem Finn em Star Wars, criticou a produção da obra em entrevista à revista QG que, segundo ele, privilegiou atores brancos, tornando seus personagens mais densos e dando maior desenvolvimento a eles.

Boyega afirmou que assim como ele, a atriz Kelly Marie Tran, a Rose, de ascendência asiática, também teve tratamento diferenciado. "Eles sabiam o que fazer com Daisy Ridley e Adam Driver. Mas quando chegou a Kelly Marie Tran e o John Boyega, não sabiam nenhum pouco. Então, eles querem que eu diga 'gostei da experiência, foi ótima'. Não, não não. Eu vou dizer quando for uma grande experiência. Eles deram todas as nuances para Adam Driver e Daisy Ridley. Sejamos honestos. Adam sabe. Daisy sabe. Não estou expondo nada desconhecido".

O ator ainda criticou a Disney, dizendo que a aconselharia a não fazer marketing em cima de seu personagem "diferenciado na franquia" e afirmou ter se sentido 'jogado de lado'.

