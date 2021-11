Jorge Aragão é internado em São Paulo

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Jorge Aragão, 72 anos, está internado no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo. De acordo com o Instituto do Coração (InCor), também em São Paulo, após se sentir mal e foi transferido para o hospital nesta terça-feira (9). Os relatos foram publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Aragão tranquiliza seus fãs, afirmando que está bem e atendendo a pedido médico, encontra-se em observação para uma detalhada bateria de exames e melhor avaliação", afirmou a assessoria. "Aragão agradece, ainda, o carinho e preocupação do seu público e junto com sua equipe, se compromete a manter todos informados sobre seu estado", complementou.

O sambista passou, em abril deste ano, por um cateterismo cardíaco no Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio, após sentir um desconforto torácico. Na época, a assessoria do artista informou que o procedimento médico estava programado para antes da pandemia e foi realizado sem intercorrências.

