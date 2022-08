José de Abreu diz que se afastará da campanha e do apoio a Lula

Apoie o 247

247 - O ator José de Abreu anunciou neste domingo (21) pelo Twitter que se afastará, a partir desta segunda-feira (22) da campanha eleitoral do ex-presidente Lula (PT).

"De acordo com as leis eleitorais e a política interna da Globo, em respeito a elas, a partir de amanhã - quando começa a exibição de Mar do Sertão - não posso me envolver em campanhas políticas. Tem sido assim há anos, estou sempre 'no ar'", explicou o artista.

José de Abreu interpretará o "coronel Tertúlio", um homem apegado aos velhos princípios de honra. Ele será pai de Tertulinho (Renato Góes) e marido de Deodora (Debora Bloch).

