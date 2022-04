José de Abreu terá que indenizar o Hospital Israelita Albert Einstein

Apoie o 247

247 - A primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade nesta semana pela manutenção da condenação do ator José de Abreu ao pagamento da indenização de R$ 20.000 ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por danos morais, após o artista ter acusado, em 2018, a instituição de ter "arquitetado", em parceria com Israel, a suposta facada em Jair Bolsonaro (PL).

A entidade recorreu à Justiça no início de 2019, meses após o ator fazer as acusações. De acordo com Veja, no mesmo ano, a juíza Claudia Carneiro Calbucci Renaux, da 7ª Vara Cível de São Paulo, assinou a sentença que determinou o pagamento da indenização.

O ator recorreu à instância superior dentro do Tribunal de Justiça e, após algumas derrotas, levou o caso ao STF e ao Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com os advogados Caio Milnitzky e Décio Milnitzky, representantes do hospital, o ator pode recorrer da última decisão do colegiado do STF. O caso ainda passará pelo STJ, que deverá julgar o agravo interposto pelo ator.

