Juca Ferreira: alusão aos nazistas “não se trata mais de inspiração e sim de vinculação”

Ministro da Cultura do governo de Dilma, Juca Ferreira criticou a postagem do secretário de Cultura do governo federal, Roberto Alvim, que fez cópia de trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ministro na Alemanha Nazista. A alusão aos nazistas “não se trata mais de inspiração e sim de vinculação com o pensamento fascista e nazista”, disse Ferreira edit

247 - Ex-ministro da Cultura do governo de Dilma Rousseff, Juca Ferreira criticou a iniciativa do secretário de Cultura do governo federal, Roberto Alvim, que fez uma postagem no Twitter copiando trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda na Alemanha Nazista, sobre as artes. “Não existe mais da parte deles a preocupação de esconder a inspiração fascista e nazista”, disse Ferreira, para quem, “ao copiar um texto do tristemente conhecido Goebbels, Bolsonaro e seu governo dão um passo adiante”.

De acordo com o ex-ministro, o chefe da propaganda nazista de Hitler “se tornou notório pelo uso da manipulação sistemática da opinião pública alemã através da falsificação da realidade pelo aparato de propaganda do governo de Hitler. É dele a famosa frase: ‘uma mentira repetida torna-se uma verdade’”. A alusão aos nazistas “não se trata mais de inspiração e sim de vinculação com o pensamento fascista e nazista de maneira assumida, explicita”, disse.

