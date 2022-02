Juca Ferreira: "o Brasil vai reencontrar o rumo de um país democrático"

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à Regina Zappa, na TV 247, o ex-ministro da Cultura nos governos Lula e Dilma, Juca Ferreira, aposta o país real vai acabar se impondo e afirma que “O Brasil não será bem-sucedido no século 21 sem um desenvolvimento cultural com acesso de todos os brasileiros”.

"Somos um país importante que pode cumprir um papel no mundo em defesa da vida, da paz, da igualdade, da justiça social. A cultura pode ser um grande instrumento de construção dessa ideia. Essa extrema-direita que está no poder e seus aliados estão fazendo uma disputa de valores na sociedade brasileira. Eles são contra os direitos das mulheres, contra a igualdade de negros e brancos, contra as reivindicações das comunidades LGBTQIA+, contra os povos indígenas e os trabalhadores, sobretudo os pobres que vivem nas periferias. Então, é preciso ter uma disputa de valores e uma reconstrução da possibilidade de o Brasil ainda ser um país bem-sucedido no século 21".

O Brasil não será bem-sucedido no século 21 sem um desenvolvimento cultural com acesso de todos os brasileiros. Isso terá reflexo até na qualificação das relações sociais, na visão de mundo na capacidade de felicidade e a plena realização da condição humana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não há a possibilidade de pensar uma nação sem cultura. Senão será um entreposto comercial, um aglomerado, não uma nação.

Precisamos conquistar esse compromisso do Estado com a democratização da cultura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essas pessoas que estão aí são menores do que o Brasil. Adquiriram força circunstancialmente, mas não são capazes de fazer o Brasil avançar. O país vai acabar se impondo e o Brasil vai reencontrar o rumo de um país democrático".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE