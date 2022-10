Justiça manda soltar o ator José Dumont, preso por armazenar pornografia infantil

O ator estava preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio edit

247 - A desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da 3ª Vara Criminal, determinou, nesta terça-feira (11), a soltura do ator José Dumont, 72, preso em flagrante pelo armazenamento de pornografia infantil . A informação é do jornal O Globo .

O ator estava preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Ele havia sido detido após policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) encontrarem 240 arquivos de imagens e vídeos em seu computador e celular .

A reportagem ainda informa que um relatório técnico do Núcleo de Combate ao Uso e à Exploração Sexual Infantil da DCAV indicou que pelo menos um dos arquivos pode ter sido produzido por um aparelho que estava em posse do próprio Dumont.

