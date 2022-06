Justin Bieber demonstra sinais de recuperação, diz cirurgião

O cantor pop canadense disse ter contraído a síndrome de Ramsay Hunt, que afetou os nervos do ouvido e do rosto edit

LONDRES (Reuters) – O cantor pop canadense Justin Bieber apresenta os primeiros sinais de recuperação após ser diagnosticado com um vírus que paralisou metade de seu rosto, afirmou um cirurgião especializado em paralisia facial.

Em vídeo publicado no Instagram, Bieber disse que contraiu a síndrome de Ramsay Hunt, que afetou os nervos do ouvido e do rosto. O cantor notou que seu olho direito não estava piscando.

Charles Nduka, cirurgião plástico reconstrutor no Reino Unido e cofundador da instituição de caridade Facial Palsy UK, disse que cerca de 75% dos pacientes com a síndrome recuperam-se completamente caso recebam tratamento precoce, incluindo esteróides e antivirais.

“Eu percebi no vídeo compartilhado por Bieber que ele parece ter alguma evidência de recuperação, o que é encorajador”, disse Nduka à Reuters.

Bieber, de 28 anos, disse estar fisicamente incapaz de realizar seus próximos shows.

(Reportagem de Natasa Bansagi)

