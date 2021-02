Karol Conká é cancelada de mais um festival

'Muito além da música, o Rock the Mountain preza pela energia positiva durante os dois dias de evento', afirmou a produção do evento. edit

247 - O Festival Rock The Mountain anunciou neste domingo (7) que cancelou a participação de Karol Conká. O evento está programado para acontecer nos dias 13 e 14 de novembro, no Parque de Exposições Itaipava, no Rio de Janeiro. A informação é do potral G1.

Segundo a reportagem, a produção informou em suas redes sociais que a decisão foi tomada em comum acordo com agentes da cantora, que está no "BBB21".

"Muito além da música, o Rock the Mountain preza pela energia positiva durante os dois dias de evento. Compartilhar amor, fazer amigos, respeitar as diferenças e curtir a energia de uma música boa em meio a natureza, sempre foram nossas premissas. Para manter esse clima no ar, decidimos em comum acordo com os agentes da cantora Karol Conka, cancelar sua apresentação no evento", informou o festival.





