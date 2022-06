Lançamento do filme "Amigo Secreto" em Fortaleza tem debate sobre Lava Jato

O advogado Marcelo Uchoa estará presente no cinema para debater os detalhes e consequências da operação que colocou em risco a democracia no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Cinema do Dragão de Fortaleza apresenta hoje (18), às 18h20, a pré-estreia nacional do documentário 'Amigo Screto', que aborda a Operação Lava-Jato a partir de uma perspectiva crítica, mostrando como o Judiciário brasileiro foi fragilizado e a democracia do país foi colocada em risco.

Após a exibição do documentário, haverá um debate com o advogado e professor Marcelo Uchôa (grupo Prerrogativas e ABJD - Associação Brasileira de Juristas pela Democracia), a fim de trazer o público para dentro da discussão proposta pela peça.

'Amigo Secreto' é dirigido pela premiada diretora Maria Augusta Ramos (O Processo) e protagonizado por Leandro Demori (The Intercept Brasil), Carla Jimenez, Regiane Oliveira e Marina Rossi (El País Brasil).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Pré-estreia de "Amigo Secreto"

Quando: dia 18 de junho de 2022 (sábado)

Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão

Horário: 18h20

Inteira: R$16

Meia: R$8

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE