Leandra Leal celebra aniversário e possível volta de Lula

247 - A atriz Leandra Leal celebrou o aniversário dela, após completar 39 anos na quarta-feira (8), e aproveitou a oportunidade para desejar a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"39 voltas ao redor do sol. Grata a todas as mensagens de amor que eu recebi, mesmo na distância elas chegaram direitinho. Ano que vem tem carnaval, tem festa de 40 e pistinha pós-pandemia. Tem Lula presidente. Eu tô acreditando nisso", escreveu a artista no Twitter.

39 voltas ao redor do sol. Grata a todas as mensagens de amor que eu recebi, mesmo na distância elas chegaram direitinho. Ano que vem tem carnaval, tem festa de 40 e pistinha pós-pandemia. Tem Lula presidente. Eu tô acreditando nisso🙏🏻 pic.twitter.com/Awg3WrO5D3

