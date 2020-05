Leandra Leal responde Vera Magalhães: 'golpe em 64 e 16, e o STF validou'

"Isso não é ser petista, é olhar a história do Brasil e chamar as coisas pelo nome que elas tem", escreveu a atriz, em meio às invertidas contra a jornalista, que criticou Felipe Neto por ter admitido que o impeachment de Dilma foi um golpe edit

Revista Fórum - A atriz Leandra Leal, se somou ao coro de respostas à jornalista Vera Magalhães, que criticou o youtuber Felipe Neto por ter admitido que o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, foi um golpe.

“Foi golpe em 64 e o STF validou. Foi golpe em 16 e o STF validou. Isso não é ser petista, é olhar a história do Brasil e chamar as coisas pelo nome que elas tem. Ser golpe não significa que quem do povo apoiou é golpista. Golpista é quem decide”, escreveu pelo Twitter, nesta terça-feira (19), a atriz que está estrelando a série “Aruanas”, da Globo.

