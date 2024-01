Leci Brandão é hospitalizada em São Paulo devido a problemas vasculares

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A cantora e deputada estadual Leci Brandão (PCdoB), aos 79 anos, encontra-se internada no Hospital Samaritano, em São Paulo, desde a última segunda-feira, 15. A informação foi confirmada pela assessoria da artista, que esclareceu que a internação ocorreu devido a problemas vasculares, destaca o jornal Folha de S. Paulo .

Leci deu entrada no hospital inicialmente para realizar exames de rotina, devido a inchaço nos pés e nas pernas. No entanto, durante a avaliação médica, foram identificadas "novas questões vasculares", conforme informou a assessoria da parlamentar

continua após o anúncio

No ano passado, Leci passou por uma angioplastia, procedimento minimamente invasivo utilizado para desobstruir as artérias do coração. O método consiste na introdução de cateteres nos vasos sanguíneos por meio de uma punção. Apesar disso, a equipe médica agora detectou novos problemas vasculares, justificando a atual internação da artista.

A equipe que acompanha Leci Brandão assegurou que seu quadro de saúde é estável e não apresenta gravidade. A sambista permanecerá no hospital para a realização de exames adicionais, visando um diagnóstico mais detalhado e a definição do melhor tratamento para a situação. A assessoria da artista informou que manterá o público atualizado sobre o estado de saúde de Leci Brandão.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: