Legião Urbana vai processar Antonia Fontenelle por uso de música de Renato Russo em campanha eleitoral

247- A Legião Urbana Produções Artísticas, que detém os direitos de canções de Renato Russo, vai acionar na Justiça a candidata bolsonarista Antonia Fontenelle (Republicanos-RJ) por uso indevido de uma música do artista em sua campanha eleitoral. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Ela usou a canção "Que País É Este", de Russo, em um vídeo no Instagram postado em junho que anunciava a "largada" de sua candidatura.

Os advogados pretendem que a Justiça determine a remoção do vídeo, obrigue Fontenelle a se retratar –e defina uma indenização a ser paga por danos materiais e morais à Legião.

Além da questão dos direitos autorais, a defesa de pautas conservadoras seriam incompatíveis com a postura do artista, que morreu em 1996. "As ideias de Fontenelle não condizem com o que Renato Russo pensava", afirma o advogado Leonardo Furtado, que representa a empresa junto com Augusto de Arruda Botelho.

