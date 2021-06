Leonardo faz homenagem emocionante ao irmão: "23 anos de sua partida"

Nesta quarta-feira (23/6) a morte do irmão do sertanejo completa 23 anos. Leandro faleceu dois meses após ser diagnosticado com um câncer edit

Marcela Brito, Metrópoles - Nesta quarta-feira (23/6), a morte do cantor Leandro, que fazia dupla com Leonardo, completa 23 anos. O artista faleceu em 1998, em decorrência de um câncer de pulmão. Para homenagear o irmão, Leonardo fez uma publicação emocionante nas redes sociais.

A morte de Leandro veio dois meses depois do diagnóstico do câncer. O cantor tinha apenas 36 anos de idade e experimentava o começo do sucesso ao lado do irmão e dupla sertaneja, Leonardo.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.