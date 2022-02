Leoni: “o que está sendo atacado é a vida do povo. Temos que criar um mundo de alegria”

Músico conta que situação do povo influenciou a elaboração do projeto Vem Alegria, e afirma que resposta passa pela apresentação “de mundo mais feliz”. Assista edit

247 - Leoni, músico e compositor, ex-Kid Abelha, que agora trilha o caminho solo, contou, em entrevista à TV 247, o contexto que influenciou a elaboração do projeto ‘Vem Alegria’.

O show tem como tema a alegria em seus múltiplos aspectos, e propõe “purgar e botar para fora todas essas tristezas desses tempos horrorosos que vivemos de pandemia e politicamente”, disse o baixista.

Seu mais novo single, ‘Defesa da Alegria’, é o primeiro passo no projeto. Escute abaixo:

“É o meu show mais político, sendo que eu não falo de política em momento nenhum no show, porque é esse outro olhar sobre a realidade. A gente caiu numas armadilhas da direita, não só na política, permitindo que esse cara fosse eleito, como no próprio discurso e na própria narrativa do que é a nossa vida, do que a gente deseja, do que a gente pode querer sonhar. Acabamos virando conservador, porque o outro lado destrói tanto que ficamos querendo conservar o que era ruim”, disse.

Segundo o artista, a situação do povo brasileiro é calamitosa. Ele afirma que, como resposta, é preciso “apresentar um outro mundo, mais feliz”.

“Temos que parar de ser resistente. Temos que partir para o ataque, temos que sonhar e puxar para o outro lado. Não é para fazer uma resistência para manter os valores sagrados da democracia, porque é a democracia que está sendo atacada. Não. O que está sendo atacado é a vida do povo, que está na miséria e não está comendo.”, disse.

“Se apresentarmos a felicidade, ou melhor, a alegria, porque acho que a felicidade é impossível”. “Pode ser uma coisa bacana. Acho que a arte tem essa função, de como diz o Caetano (Veloso), de jogar mundos no mundo”.

