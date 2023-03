Lima Duarte se pronuncia e diz que prestou socorro à vítima de atropelamento

Apoie o 247

247 - O ator Lima Duarte, 92, se pronunciou diante das acusações de ter evadido do local do acidente após atropelar uma motociclista. Em comunicado publicado nesta quarta-feira (8) em suas redes sociais, o ator rebateu as críticas e disse que prestou socorro imediato.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (3), quando o carro em que ele estava colidiu com uma motocicleta.

Duarte disse, ainda, que está torcendo pela recuperação da mulher e condenou as falas preconceituosas relacionadas à sua idade (92) e sua habilidade para dirigir.

“Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que, conforme está sendo noticiado, de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade, onde prestei, imediatamente, todos os socorros necessários. Gostaria de esclarecer que minha habilitação está válida, e todos meus exames obrigatórios por lei, em dia. Por fim, reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os fatos relacionados ao acidente”, finalizou.

A vítima também se manifestou e disse que não recebeu nenhum apoio do artista.

"Estou aqui no hospital, sem assistência. Estou aqui na Santa Casa, internada. Até agora eu não tenho nenhuma resposta sobre quando eu vou operar e qual seria o tipo de operação”, disse a mulher em um vídeo publicado nas redes sociais.

