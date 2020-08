Live em defesa dos povos indígenas contra a Covid-19 conta com Chico Buarque, Caetano e Bethânia

Revista Fórum - O ‘Maracá — Emergência indígena’ promove neste domingo (9), live com centenas de personalidades, entre eles Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Criolo, Ai Weiwei, Camila Pitanga e Philip Glass.

O movimento, iniciativa da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), é uma frente do movimento indígena no Brasil no enfrentamento da pandemia de COVID-19 e sua expansão sobre os territórios e povos originários mobilizar a sociedade em defesa dos povos indígenas.

Leia mais na Fórum.

