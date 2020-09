Live-filme reúne Gilberto Gil, Elza Soares, Chico César e Maria Gadú

Participam ainda do evento virtual “Inspira – Quem Jamais te Esqueceria” o maestro João Carlos Martins, Elisa Lucinda, Flávio Venturini e Mônica Salmaso, além de outros nomes. O “encontro de amor e arte”, que acontece no sábado 3, é patrocinado pela Fenae, em formato que mistura produção cinematográfica e interpretações ao vivo edit

Sabe onde você vai encontrar Gilberto Gil, Elza Soares, Chico César, Maria Gadú, Mônica Salmaso, Flávio Venturini, maestro João Carlos Martins e Elisa Lucinda, além de outros grandes nomes da cena cultural do país, reunidos em um mesmo lugar? Na live-filme “Inspira – Quem Jamais te Esqueceria”, que acontece no próximo dia 3, com patrocínio dos bancários da Caixa Econômica Federal.

O encontro mistura produção cinematográfica e interpretações ao vivo, não tem fins lucrativos e é realizado em parceria com a comunidade carente de Paraisópolis (SP), onde vivem mais de 100 mil pessoas. Também participam desta segunda edição do Inspira, Dori Caymmi, Francis e Olívia Hime, Simone Sue, Marcus Viana, Clarice Niskier, Milton Hatoum, Marcelo Gleiser, Ballet Paraisópolis, Orquestra Filarmônica de Paraisópolis e Escola de Samba Unidos de Paraisópolis, entre outros artistas.

“O Inspira é um encontro de amor e arte. Uma voz de liberdade e esperança no futuro do país. Um encontro para ampliarmos o acesso à cultura e também a consciência, a escuta e o desejo de entender e aprender com o outro”, conta o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), Sérgio Takemoto.

As apresentações começarão às 18h, pelas páginas do Youtube e Facebook da Inspirartes Produções Culturais, realizadora do encontro. Além de shows musicais, a live terá atividades literárias, teatrais, poéticas e de artes visuais. A ideia é promover um diálogo entre os grandes artistas e talentos da comunidade de Paraisópolis.

O encontro é patrocinado pela Fenae e as associações dos bancários da Caixa nos 27 estados (Apcefs). A iniciativa conta com o apoio do Canal Curta, Civi-co, G-10 das Favelas e Favela Music.

Confira aqui o vídeo sobre a “Inspira – Quem Jamais te Esqueceria”

A primeira edição da live-filme — “Inspira, a Esperança Equilibrista”, também patrocinada pela Fenae e as Apcefs — levou gratuitamente ao público, no dia 27 de junho, nomes como João Bosco, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Leila Pinheiro, Zélia Dunkan, Dan Stulbach, Leandro Karnal e a Orquestra Maré do Amanhã. O encontro foi realizado em parceria com as 16 favelas da Maré, comunidade onde vivem 140 mil moradores, no Rio de Janeiro (RJ).



EXPOSIÇÃO INSPIRA TERRA — Dentro do projeto “Inspira”, a comunidade de Paraisópolis abriga, até o próximo dia 15, uma atração internacional gratuita: a exposição "Inspira Terra". Esta é a primeira vez que a mostra do fotógrafo, cineasta e ambientalista francês Yann Arthus-Bertrand vai até uma comunidade, com 40 fotos da obra "A Terra vista do céu, um inventário do nosso planeta". Este livro de Bertrand vendeu mais de quatro milhões de cópias e foi traduzido para cerca de 30 idiomas.

Imortal da Academia de Belas Artes da França e embaixador da ONU para o Meio Ambiente, Bertrand tem quase 50 anos de trabalho como fotógrafo, sendo um dos precursores da foto aérea e o criador da primeira agência de fotografia aérea no mundo: a Altitude. Ele também é conhecido pelos filmes "Terra", "Home" e "Humano". No último mês de março, lançou "Mulher".

Seguindo rigorosos protocolos de segurança por conta da pandemia do coronavírus, a exposição Inspira Terra está montada no térreo do Pavilhão Cultural G10 das Favelas. O público ocupa apenas 25% da capacidade do local.

A FENAE — A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) congrega as associações da categoria (Apcefs) nos 27 estados, atuando na defesa dos empregados do banco público e na construção de uma sociedade justa, igualitária e sustentável.

A INSPIRARTES — A Inspirartes Produções Culturais foi concebida pelo poder de escolha que cada um possui: o que fazer e como. Aquilo que escolhemos fazer diz muito sobre quem somos. Apoiar manifestações artísticas que construam valor e edifiquem o espírito humano é a forma que a Inspirartes escolheu ter como missão. A meta é conectar pessoas e promover encontros inspiradores.

Serviço:

— Live-filme “Inspira - Quem Jamais te Esqueceria"

• Quando: 3/10

• Horário: 18h

• Local: redes sociais da Inspirartes Produções Culturais — Youtube e Facebook

— Exposição “Inspira Terra”

• Quando: até 15 de outubro

• Horário: das 10h às 18h

• Local: Pavilhão Social do G10 Favelas — Rua Itamotinga, 100, Paraisópolis, São Paulo (SP). Entrada gratuita