Livreiro descobre poema inédito de Mario Quintana em Porto Alegre

247 - O livreiro George Augusto, de Porto Alegre, descobriu um manuscrito com um poema inédito do poeta Mario Quintana (1906-1994).

O texto, intitulado Canção do Primeiro do Ano, foi encontrado em um livro do adquirido de uma coleção particular composta por mais de 5 mil títulos.

Leia o poema na íntegra:

Canção do primeiro do ano

Pelas estradas antigas

As horas vêm a cantar.

As horas são raparigas,

Entram na praça a dançar.

As horas são raparigas…

E a doce algazarra sua

De rua em rua se ouvia.

De casa em casa, na rua,

Uma janela se abria.

As horas são raparigas

Lindas de ouvir e de olhar.

As horas cantam cantigas

E eu vivo só de momentos,

Sou como as nuvens do céu…

Prendi a rosa dos ventos

Na fita do meu chapéu.

Uma por uma, as janelas

Se abriram de par em par.

As horas são raparigas…

Passam na rua a dançar.

As horas são raparigas

Lindas de ouvir e de olhar.

As horas cantam cantigas

E eu vivo só de momentos,

Sou como as nuvens do céu…

Prendi a rosa dos ventos

Na fita do meu chapéu.

Uma por uma, as janelas

Se abriram de par em par.

