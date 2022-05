Livro com cartas para Lula será lançado nesta terça-feira em São Paulo

Apoie o 247

247 - Será lançado nesta terça-feira (31) no Teatro Tuca – Rua Monte Alegre, 1024 – Perdizes, São Paulo, o livro que compila as cartas recebidas pelo ex-presidente Lula (PT) durante o período em que esteve preso injustamente na sede da Polícia Federal em Curitiba, Paraná.

O lançamento da obra “Querido Lula: cartas a um presidente na prisão” acontece às 19h.

Veja a divulgação feita pela equipe do ex-presidente petista:

"Ao longo dos 580 dias que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permaneceu detido arbitrariamente na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PF), milhares de brasileiros demonstraram sua solidariedade. Muitos participaram da vigília na porta do prédio. Outros mandaram cartas. Muitas, mais de 25 mil no total.

Nesta terça, 31, a editora Boitempo lança em São Paulo o livro 'Querido Lula', que reúne 46 dessas cartas, selecionadas pela historiadora Maud Chirio, além de um caderno de imagens com fotos de diferentes objetos enviados ao ex-presidente e um prefácio escrito pelo rapper Emicida. O evento acontece no teatro Tuca, na PUC-SP, a partir das 19h.

No lançamento, as cartas serão lidas para Lula, por personalidades como Zélia Duncan, Maria Ribeiro, Cleo Pires, Monica Iozzi, Celso Frateschi, Grace Passô, Erika Hilton, Deborah Duboc, Leandro Santos (Mussum Alive), Camila Pitanga, Denise Fraga, Cida Moreira, Tulipa Ruiz, Cassia Damasceno, Preta Ferreira, Clara Bastos e Ana Rodrigues, entre outros. Alguns missivistas estarão presentes e lerão as próprias cartas".

