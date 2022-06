Novo livro de Lejeune Mirhan aborda a trajetória de Friedrich Engels e sua participação política como revolucionário

Engels para Principiantes é um resumo da trajetória de vida de Engels e de sua participação política em um período ainda inicial das lutas proletárias no século XIX edit

247 - Engels para Principiantes, livro do professor, sociólogo e comentarista da TV 247 Lejeune Mirhan fala sobre a vida e a obra de Friedrich Engels, amigo de Marx por mais de 40 anos, seu companheiro de lutas e coelaborador da teoria revolucionária denominada marxista. Com Marx, fundou a I Internacional e, após a morte de Marx, criou também a II Internacional.

Com prefácio do professor doutor Olival Freire, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o livro traz um resumo da trajetória de vida de Engels e de sua participação política como revolucionário em um período ainda inicial das lutas proletárias no século XIX. Uma síntese dos sete principais livros de Engels, que facilita a pesquisa dos iniciantes nos estudos marxistas.

A publicação faz parte da coleção Para Principiantes, da Editora Apparte, assinada por Mirhan. Esse volume três está sendo lançado depois dos títulos Marx para Principiantes e do Lênin para Principiantes.

O autor dedica seu livro a todos os comunardos que lutaram “para tomar o céu de assalto”, como disse Marx sobre a Comuna de Paris. No corpo do texto, foram publicadas 70 imagens legendadas e, ao final, há um encarte fotográfico com mais de uma centena de fotos, também acompanhadas de legenda, impressas em papel couchê liso.

O link para adquirir o novo livro é https://bit.ly/3O7at9y e tem previsão de entrega até meados de julho.

