Livro sobre Lula é a biografia mais vendida da Amazon

Apoie o 247

ICL

Eduardo Barretto, Metrópoles - A biografia do ex-presidente Lula é o livro mais vendido do gênero na Amazon do Brasil. A versão em ebook está em 10º na lista. A autobiografia de Sergio Moro aparece em 21º lugar.

Escrita por Fernando Morais, a obra “Lula, volume 1: Biografia” foi lançada pela Companhia das Letras no mês passado. O livro vai da infância até as anulações das condenações do ex-presidente.

“Contra o sistema de corrupção”, autobiografia de Sergio Moro, da editora Primeira Pessoa, ocupa o 21º lugar da lista da Amazon.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE