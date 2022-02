Lollapalooza 2022: uso de máscaras e comprovante de vacina serão obrigatórios

Apoie o 247

247 - Quem não tiver com ao menos duas doses da vacina contra a Covid e usando máscaras não poderá ter acesso ao Lollapalooza 2022. As medidas sanitárias foram divulgadas nesta quinta-feira (17) pela organização do festival, que acontece entre os dias 25 e 27 de março no Autódromo de Interlagos (SP), informa o G1.

O uso de máscaras será obrigatório dentro do autódromo, e a retirada só será permitida para o consumo de alimentos e bebidas.

Os ingressos comprados para a nona edição, antes marcada para abril de 2020, continuam válidos. O festival foi remarcado três vezes por conta da Covid-19. Desde 2012, ele acontece em São Paulo em março ou abril.

Entre as principais atrações desta edição estão: Foo Fighters, Strokes, Miley Cyrus, A$AP Rocky, Martin Garrix, Pabllo Vittar e Emicida.

